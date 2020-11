per Mail teilen

Der Klinikverbund Südwest will seine Kapazitäten für die Versorgung von Covid-Patienten erhöhen. Dafür sollen planbare Behandlungen reduziert werden. Das teilte der Klinikverbund am Freitag mit. Nicht betroffen davon seien ambulante Sprechstunden, dringende Operationen und die Notfallversorgung. Wegen der dynamischen Entwicklung der Infektionszahlen müssten die Behandlungskapazitäten für Corona-Patienten schnellstmöglich ausgeweitet werden, betonte der Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikverbunds, der Böblinger Landrat Roland Bernhard. Neben dem Anstieg der Anzahl der Covid-Patienten machen dem Klinikverbund Südwest auch Personalausfälle zu schaffen - vor allem wegen Quarantäne. Der Klinikverbund Südwest betreibt sechs Standorte in den Kreisen Böblingen und Calw.