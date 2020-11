Im Daimlerwerk Esslingen-Mettingen ist es am Dienstagmorgen zu einem Arbeitsunfall mit mehreren Verletzten gekommen. Laut Polizei war ein Arbeiter für Instandhaltungsarbeiten auf den Vorbau einer Maschine gestiegen, als eine dort verlaufende Druckluftleitung platzte. Er soll daraufhin mehrere Meter in die Tiefe gestürzt sein und sich schwer verletzt haben. Der 46-jährige Arbeiter wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zwei weitere Männer sollen sich leicht verletzt haben, auch sie wurden in Kliniken gebracht. Das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen, auch ein Sachverständiger wurde eingebunden.