Bei einem Unfall bei Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) sind am Freitagabend fünf Menschen verletzt worden, vier von ihnen lebensgefährlich oder schwer. Laut Polizei war ein 29-Jähriger auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen, das dadurch auf einen Traktor geschleudert wurde. Die Verletzten wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.