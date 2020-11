per Mail teilen

Im Leonberger Stadtteil Eltingen (Kreis Böblingen) hat am frühen Freitagabend eine sich im Rohbau befindliche Sporthalle gebrannt. Verletzt wurde niemand. Der Polizei waren zunächst Explosionsgeräuschen am Brandort gemeldet worden. Dabei handelte es sich laut einer Sprecherin um Gasflaschen, die für die Arbeiten an der Sporthalle benötigt wurden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 250.000 Euro, die Brandursache ist noch unklar.