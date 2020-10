In Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zum Freitag ein Supermarkt bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Dabei ist ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden.

In Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) ist ein Lebensmittelmarkt abgebrannt. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. 7aktuell Das Dach sei eingestürzt und die Waren komplett verbrannt, sagte ein Polizeisprecher. Warum der Discounter in Flammen aufgegangen ist, sei bislang noch unklar. Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht Gegen 22 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Esslingen starker Rauch und Flammen aus dem Gebäude gemeldet, teilte die Polizei mit. Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht und waren am frühen Morgen noch nicht abgeschlossen. Eine Angestellte des Marktes wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung noch vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, eine weitere wurde ins Krankenhaus gebracht. Anwohner sollten wegen der starken Rauchentwciklung Fenster und Türen geschlossen halten.