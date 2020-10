Eberspächer schließt Werk am Stammsitz Esslingen Ende 2021

Der Autozulieferer Eberspächer will sein Werk für Fahrzeugheizungen am Stammsitz in Esslingen schließen – das ist seit Mai bekannt. Jetzt wurde entschieden, dass die Produktion Ende 2021 endgültig auslaufen soll.