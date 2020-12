Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat einen Stufenplan zur Reaktivierung der Bahnlinie Ludwigsburg-Markgröningen vorgestellt. Er reagiert damit auf die aus seiner Sicht unverständliche Situation, dass seit zwei Jahren keine Entscheidungen getroffen wurden. Damals hatten die zuständigen Gemeinderäte sowie der Kreistag dafür gestimmt, die gut acht Kilometer lange Bahnlinie wieder in Betrieb zu nehmen. Aus Sicht des VDC muss die Bahnstrecke noch in diesem Winter freigeschnitten werden. In einer ersten Stufe könne die Bahnlinie zwischen den Bahnhöfen Ludwigsburg und Markgröningen im 30-Minuten-Takt in Betrieb gehen, in einer zweiten Stufe könne sie verlängert und enger getaktet werden, so der VCD.