In Stuttgart hat es sich ein Hund in einem Polizeiauto gemütlich gemacht. Die Beamten waren am Sonntag gerade mit einer Fahrzeugkontrolle beschäftigt, als das Tier auftauchte und den Streifenwagen nicht mehr verlassen wollte. Da der Vierbeiner weder Halsband noch Marke trug, kam er zunächst mit aufs Polizeirevier. Dort meldete sich der Besitzer und gab an, dass der Hund erst zwei Wochen in seinem neuen Zuhause sei und sich deswegen verlaufen habe.