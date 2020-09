Die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vortag um 221 Fälle gestiegen. Allein in der Landeshauptstadt kamen 46 Infektionen dazu. Das ist die höchste Zahl der neu nachgewiesenen Fälle in der Landeshauptstadt in den vergangenen neun Tagen. Aktuell liegt die Stadt Stuttgart bei einem Inzidenzwert von 23,9. Das ist der höchste Wert in der Region, er liegt aber noch weit unter dem Grenzwert. In Ludwigsburg kamen seit gestern 23 neue Infektionsfälle hinzu, im Rems-Murr-Kreis waren es 15.