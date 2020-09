per Mail teilen

Tübinger Wissenschaftler haben Schweinefleischprodukte aus Stuttgarter Supermärkten und Metzgereien auf Hepatitis-E-Viren untersucht. Insgesamt nahmen sie in Stuttgart 14 Proben. In einem Fall fanden sie die Viren in einer Leberpastete. Hepatitis-E kann für einige Wochen zu Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen führen.