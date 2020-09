per Mail teilen

Möglichst viel Fahrradfahren und dadurch die Umwelt schonen - darum geht es bei dem bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln. Die Stadt Stuttgart nimmt in diesem Jahr zum vierten Mal teil. Unterstützung kommt aus dem Verkehrsministerium. Minister Winfried Hermann will zusammen mit dem Stuttgarter Bürgermeister für Städtebau, Wohnen und Umwelt Peter Pätzold den Startschuss geben und das heutige Anradeln in der Landeshauptstadt anführen. Bis zum 27. September sollen möglichst viele Rad-Kilometer gesammelt werden. Im vergangenen Jahr wurden laut Veranstalter bundesweit fast 78 Millionen Kilometer bei dem Wettbewerb gezählt. Die Siegerkommune war Berlin mit mehr als zwei Millionen Kilometern.