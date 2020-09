per Mail teilen

Der im November geplante Landespresseball in Stuttgart fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Das teilte die Pressestiftung Baden-Württemberg mit. Der Ball zählt zu den gesellschaftlichen Höhepunkten der Stadt. Als Ersatz ist nun Mitte November ein Gala-Dinner mit Tombola in kleinerem Rahmen angedacht. Dann dürften maximal 500 Menschen zu der Veranstaltung kommen. Ob das Dinner stattfindet, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab, so die Pressestiftung.