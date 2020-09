Beim Brand einer Küche in einem Mehrfamilienhaus ist eine Frau in Ludwigsburg in der Nacht auf Sonntag schwer verletzt worden. Als die Feuerwehr die Wohnungstür aufbrach, lag die 33-Jährige bereits bewusstlos in ihrer Wohnung. Eine Bewohnerin des Hauses hatte den Notruf verständigt, weil sie den Rauch unter der Tür der Erdgeschosswohnung bemerkte. Wegen der starken Rauchentwicklung, mussten 40 Menschen zeitweise ihre Wohnungen verlassen. Die 33-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kam, ist nicht bekannt.