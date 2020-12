Der Schlachthof in Gärtringen darf erstmal keine weiteren Schlachtungen durchführen. Das verfügte das Landratsamt Böblingen.

Nachdem Anfang der Woche, die Tierquälereien am Gärtringer Schlachthof an die Öffentlichkeit kamen, wurden dem Betreiber bestimmte Maßnahmen zum Schutz der Tiere vorgeschrieben. Diese hat er bis jetzt nicht umgesetzt. Erst wenn der Betreiber des Schlachthofs ein Konzept vorlegt, wie und mit welchem Personal künftig tierschutzgerecht geschlachtet wird, wird die Verfügung wieder aufgehoben, so das Landratsamt. Landrat Roland Bernhard versprach den betroffenen Landwirten und Metzgern den Neubeginn konstruktiv zu unterstützen. Ein Video von Aktivisten der Soko Tierschutz über Tierquälerei im Gärtringer Schlachthof hatte Ermittlungen von Landratsamt und Staatsanwaltschaft ausgelöst.