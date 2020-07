Nach der Tötung eines 31jährigen Mannes am vergangenen Freitag in Geislingen, befindet sich ein 21-Jähriger Mann in Untersuchungshaft. Das haben Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei am Montag mitgeteilt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren das Opfer und zwei Männer auf offener Straße in Streit geraten sein. Im Laufe der Auseinandersetzung zog einer der Männer ein Messer und stach auf den 31jährigen ein. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Tatverdächtigen die, wie das Opfer die afghanische Staatsangehörigkeit haben, waren flüchtig. Die Polizei ermittelte bereits am Freitagabend die beiden Männer und durchsuchte ihre Wohnungen. Am Samstag wurde die Tatwaffe in Nähe des Tatortes gefunden. Am aufgefundenen Messer fanden sich Spuren des 21 -jährigen Tatverdächtigen. Dieser wurde in Untersuchungshaft genommen. Der 32jährige Mann befindet sich auf freiem Fuß, während die Ermittlungen weiterlaufen. Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung.