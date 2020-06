per Mail teilen

Angesichts der aktuellen Rassismus-Debatte muss sich der Stuttgarter Stadtteil Möhringen nun zu seinem Stadtwappen positionieren. Im Internet gibt es derzeit eine Abstimmung, die die Abschaffung des Wappens fordert. Auf dem Wappen zu sehen sind nicht nur fünf schwarze Punkte und ein Wagenrad, sondern auch ein schwarzer Kopf mit großen Kreolen- Ohrringen und dicken, roten Lippen. Die Petition im Internet gibt an, dass das Motiv an die deutsche Kolonialzeit erinnere und dass das Wappen sofort geändert werden müsse. Die Verwaltung von Möhringen hat nach eigenen Angaben schon vor Bekanntwerden der Online-Petition eine Arbeitsgruppe zum Stadtwappen gebildet. Es gehe darum, sich kritisch und ergebnisoffen mit dem Wappen auseinanderzusetzen. Die Bezirksvorsteherin Evelyn Weis sagte, sie verstehe das Unverständnis über das Wappen. Sie verwehre sich aber dagegen, die Inhalte des Wappens von Möhringen auf eine Stufe mit den menschenverachtenden Vorkommnissen in den USA zu stellen.