Beim Einfahren in ein Parkhaus in Marbach (Kreis Ludwigsburg) hat sich am Freitag ein Transporter unter einem Baugerüst verkeilt. Laut Experten bestand aber keine Einsturzgefahr. Der Kastenwagen des 41-jährigen Fahrers konnte nach dem Unfall nicht mehr bewegt werden und muss solange stehen bleiben, bis das Gerüst weg ist. Die Unfallstelle und die Zufahrt zum Parkhaus wurden abgesperrt. Am Samstag sollte das Gerüst dann nach und nach abgebaut werden.