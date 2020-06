per Mail teilen

Bei einem Streit unter drei Männern ist am Donnerstag in Geislingen (Kreis Göppingen) ein 29-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Zeugen hatten den Mann vor einem Haus liegend gefunden. Zwei 17 und 19 Jahre alte Tatverdächtige wurden ermittelt und festgenommen. Der 19-Jährige kam in U-Haft.