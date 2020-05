Am Landgericht Stuttgart hat am Freitag ein Prozess um Zwangsprostitution begonnen. Dem 42-jährigen Angeklagten wird dabei die sogenannte Loverboy-Masche zur Last gelegt.

Der 42-jährige Angeklagte soll mehreren Frauen eine Liebesbeziehung vorgespielt haben und sie so dazu gebracht haben, sich für ihn zu prostituieren. Um zu zeigen, dass sie ihm gehören, mussten sie sich laut Staatsanwaltschaft einen Schriftzug seines Namens eintätowieren. Außerdem habe er ihnen gedroht und sich auch mit Gewalt durchgesetzt. Fast alle Einnahmen abgenommen Der 42-Jährige soll den Frauen fast alle Einnahmen abgenommen haben, in einem Fall sollen das über etwa zwei Jahre hinweg rund 90.000 Euro gewesen sein. Die Frauen sollen in Bordellen und FKK-Clubs in und um Stuttgart zur Prostitution gezwungen worden sein. Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage angesetzt. Besonders schwere Zwangsprostitution wird mit bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe geahndet.