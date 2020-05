per Mail teilen

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ist am Wochenende auf Raserjagd gegangen. Am Dienstag teilte sie mit, wie viele man zur Strecke gebracht hat. Geblitzt wurde auf der A81 bei Herrenberg und der A8 bei Leonberg (beide Kreis Böblingen). 232 Fahrer und Fahrerinnen waren deutlich zu schnell unterwegs, fünf davon mit über 200 Sachen bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 Stundenkilometern. Das kostet nicht nur ein sehr hohes Bußgeld, sondern auch den Führerschein, den der Rekordhalter, der mit 221 Richtung Schönbuchtunnel donnerte, so bald nicht wieder sieht. "Wer die aktuell geringe Verkehrsdichte für verantwortungsloses Verhalten ausnützt,", schreibt die Ludwigsburger Polizei, "braucht nicht mit unserem Verständnis zu rechnen."