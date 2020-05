Stuttgart und die fünf umliegenden Landkreise sind bei den Covid-19-Tests in Alten- und Pflegeheim unterschiedlich weit. Böblingen ist bei seinen 49 Heimen bereits komplett durch. Ludwigsburg hat diese Woche erst angefangen.

Getestet werden vor dem Hintergrund der Lockerungen alle Heimbewohner und Mitarbeiter. 1.000 sind pro Woche im Landkreis Ludwigsburg anvisiert. 10.000 werden es wohl am Ende sein. Im Landkreis Esslingen wird mit 9.000 Tests in den nächsten Wochen gerechnet. Der Rems-Murr-Kreis hat bereits 35 seiner 60 Heime durchgetestet. Vier der 47 Pflegeheime im Landkreis Göppingen sind bis jetzt getestet. Am Ende, schätzt der Kreis, werden 5.000 Tests zusammenkommen.