Am Flughafen Stuttgart starten und landen wieder mehr Flugzeuge. Die Fluggesellschaft Eurowings fliegt ab Sonntag wieder täglich nach Mallorca. Nach und nach will die Fluglinie wieder touristische Ziele in Spanien, Griechenland Portugal und Italien anfliegen. In den letzten Wochen wurden von Stuttgart aus nur Berlin, London und Amsterdam regelmäßig angeflogen. Ab 1. Juni startet Eurowings auch wieder regelmäßig nach Sizilien. Weitere Ziele anderer Airlines sollen Budapest, Pristina und Warschau in den nächsten Wochen sein. Vollkommen unterbrochen war der Flugbetrieb im April, weil die Landebahn saniert wurde.