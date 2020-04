per Mail teilen

Ein Dachgeschoßbewohner eines Zweifamilienhauses in Oberjesingen hat seine Fritteuse auf den Balkon gestellt, eingeschaltet und dann vergessen. Dem Fett wurde es zu heiß, es fing Feuer. Der 32-jährige Bewohner goß Wasser ins Fett, das daraufhin explodierte. Die Flammen setzten den Dachstuhl in Brand, der Mann warf die brennende Fritteuse in den Vorgarten. Sachschaden insgesamt 80 000 Euro.