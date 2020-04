Unterricht mit Abstand und nur in den relevanten Prüfungsfächern - in zwei Wochen wird es wieder voll an den gewerblich-technischen Schulzentren in der Region Stuttgart. Dort werden fast ausschließlich Abschlussklassen unterrichtet. Wie genau der Unterricht und die Prüfungen aussehen werden, ist noch nicht klar. Regelungen vom Ministerium fehlen noch. Klar ist nur: Für den Unterricht muss die Klassengröße halbiert, also die Anzahl der Räume verdoppelt werden. Überall tüfteln Schulleiter an möglichen Lösungen: An der Max Eyth Schule in Stuttgart denkt Rektorin Anne Gsell über ein Einbahn-System fürs Schulhaus nach, überlegt den Unterricht gestaffelt beginnen zu lassen und will Schülern und Lehrern das Tragen von Masken vorschreiben. Die schuleigene Werkstatt macht sich gerade daran, Plexiglasscheiben fürs Sekretariat zu basteln.