Über die Osterfeiertage haben die Landkreise in der Region Stuttgart beliebte Ausflugsziele gesperrt oder kontrollieren vermehrt, ob dort für ausreichend Infektionsschutz gesorgt ist. Im Landkreis Esslingen sind bis auf Weiteres beispielsweise die Sulzburg und die Burgruine Rauber bei Lenningen sowie die Burgruine Reußenstein bei Neidlingen gesperrt. Im Kreis Böblingen ist unter anderem der Schönbuchturm und außerdem der Pomeranzengarten in Leonberg geschlossen. Für den Landkreis Göppingen kündigte die Polizei an, stark zu kontrollieren: Mit Autostreifen und zu Fuß in Parks und Anlagen, mit Reiterstaffeln und Hubschraubern in unwegsamem Gelände. Auch im Kreis Ludwigsburg kündigte die Polizei verstärkte Kontrollen an. Ein Meter fünfzig Mindestabstand gilt für jede Art von Ausflug in der gesamten Region.