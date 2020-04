Das Land will die angekündigten Entschädigungen für Dauerkarteninhaber für Verspätungen und Zugausfälle auf regionalen Bahnstrecken ab Juni auszahlen. Das hat das Verkehrsministerium bekannt gegeben. Man arbeite unter Hochdruck an einer technisch einfachen Lösung, um die Fahrgäste zu entschädigen, so Verkehrsminister Hermann (Grüne). Dauerkarteninhaber sollen eine Entschädigung im Wert von einer Monatskarte erhalten - auf zehn Bahnstrecken in Baden-Württemberg. Mit dabei sind die Strecken Stuttgart – Pforzheim – Karlsruhe, Stuttgart – Mühlacker – Pforzheim/Bruchsal, Stuttgart – Heilbronn, Stuttgart – Ulm, Stuttgart – Tübingen und Stuttgart – Schwäbisch Gmünd – Aalen. Land und Eisenbahnverkehrsunternehmen verhandeln derzeit noch über die Finanzierung der Entschädigung.