Bei einem Verkehrsunfall zwischen Großbettlingen (Kreis Esslingen) und Grafenberg (Kreis Reutlingen) sind am Montagabend zwei Männer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 55-jähriger Autofahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort prallte er frontal in das entgegenkommende Auto eines 21-jährigen Fahrers. Beide Männer waren allein unterwegs und wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, die Bundesstraße 313 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Schaden an den beiden Autos beträgt rund 40.000 Euro. Warum der 55-Jährige in die Gegenfahrbahn fuhr, ist noch unklar. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.