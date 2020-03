per Mail teilen

Nach einer Attacke mit einem Baseballschläger auf seine Schwester ist ein junger Mann vor dem Landgericht Stuttgart zu vier Jahren Jugendstrafe wegen versuchten Mordes verurteilt worden.

Das Gericht sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass der 19-Jährige seine Schwester aus Wut über ihre Liebe zu einem Mann verprügelt hatte, den die Familie ablehnte. Er habe sie im Juli 2019 an einer Haltestelle gezielt auf den Kopf geschlagen. Die damals 20 Jahre alte Frau hatte sich zuvor geweigert, mit dem von der Familie ausgesuchten Mann, einem entfernten Vetter aus den USA, zusammenzuleben und sich stattdessen für den anderen Mann entschieden.

Keine besondere Schwere der Schuld

Die Staatsanwaltschaft hatte die Attacke des 19-Jährigen als versuchten Mord bewertet und forderte eine Jugendstrafe von vier Jahren. Zudem sollte das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellen. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung so gut wie ausgeschlossen gewesen. Das Gericht folgte diesem Antrag nicht.

Die Verteidigung sah auch keine besonderen Schwere der Schuld. Zudem gebe es therapeutische Möglichkeiten außerhalb von Haftanstalten.

In das Strafmaß ist auch die Strafe für einen blutigen Messerangriff des 19-Jährigen auf einen Mann sechs Monate vor dem Angriff auf die Schwester eingerechnet.