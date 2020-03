per Mail teilen

Bei einem schweren Unfall mit der Stadtbahn ist am Freitagabend in Stuttgart ein 67 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Sein Wagen wurde rund hundert Meter von der Bahn mitgeschleift, wie die Polizei mitteilt. Der Mann wollte wohl auf sein Grundstück abbiegen und übersah dabei die herannahende U1. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 80.000 Euro.