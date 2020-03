per Mail teilen

Ein brennendes Gartenhäuschen hat in Stuttgart Stammheim einen Feuerwehreinsatz verursacht. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Brand rechtzeitig gelöscht werden, so dass die Flammen nicht auf die benachbarten Häuser übergriffen. Der Schaden des Feuers am Freitagnachmittag wird auf 5 bis 10.000 Euro geschätzt.