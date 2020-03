Gleich vier Einbrüche in Kindergärten im Rems-Murrr-Kreis sind innerhalb kürzester Zeit der Polizei gemeldet worden. Ob sie zusammenhängen und ob sie mit dem Leerstand der Kindergärten wegen Corona zu tun haben, wird derzeit geprüft. Aufffällig ist es schon, daß genau dann, wenn die Kindergärten leer stehen, so viele Einbrüche nahezu gleichzeitig stattfinden. In Remshalden-Grunbach brachen die unbekannten Diebe im evangelischen Kindergarten ein. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist noch unklar, der entstandene Sachschaden aber wird auf rund 3000 Euro geschätzt. In zwei Kinderhäuser in Korb wurde ebenfalls eingebrochen. Hier stahlen die Diebe diverse Elektroartikel. Außerdem wurde versucht in den evangelischen Kindergarten Großheppach einzubrechen, was den Tätern aber nicht gelang. Ob es sich immer um die gleichen Täter handelt, weiß man noch nicht. Die Polizei sucht Zeugen.