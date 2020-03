Der Sportwagenbauer Porsche will seine Produktion zunächst für zwei Wochen aussetzen, teilte das Unternehmen mit. Neben dem Schutz der Belegschaft ließen zudem auch Engpässe bei globalen Lieferketten eine geordnete Produktion derzeit nicht mehr zu, hieß es. Der Standort in Stuttgart-Zuffenhausen soll bereits ab Samstag für zwei Wochen geschlossen werden. Der Autozulieferer Bosch fährt wegen der Corona-Pandemie seine Produktion in mehreren europäischen Werken ebenfalls herunter oder setzt sie komplett aus. Mittlerweile stellen fast alle Autobauer in Europa ihre Produktion vorübergehend ein. Bereits gestern hatte Daimler angekündigt, seine Produktion in vielen europäischen Werken für zwei Wochen auszusetzen.