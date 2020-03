Nach der Absage aller Veranstaltungen in den Staatstheatern Stuttgart wegen des Coronavirus arbeitet die Stuttgarter Oper an einem Ersatzprogramm im Internet. Das hat Opernintendant Victor Schoner dem SWR gesagt. Die Idee sei, jede Woche Opernvorstellungen auf der Internetseite der Staatstheater zu zeigen, so Schoner. Bei großen Inszenierungen werde auf hauseigene Videos aus dem Archiv zurückgegriffen, kleinere Formate wie Kammerkonzerte könnten auch live übertragen werden. Geisterpremieren vor leeren Rängen werde es aber nicht geben. Schoner sagte, das Ensemble sei hochmotiviert, mit dem Publikum in Kontakt zu bleiben. Er betonte, wie wichtig es sei, in solchen Situationen zusammenzustehen. Die Kultur könne dazu einen wichtigen Beitrag leisten.