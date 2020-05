per Mail teilen

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar trotz der Corona-Virus-Epidemie leicht aufgehellt. Das Barometer für das Ifo-Geschäftsklima ist leicht angestiegen. Der Chefökonom der LBBW mit Sitz in Stuttgart, Uwe Burkert, warnte jedoch, dass die Folgen der Epidemie die Konjunktur einbremsen könne. Burkert sagte, mit der derzeitigen Entwicklung in Italien haben wir möglicherweise eine völlig neue Situation. Auch die IHK Stuttgart erwartet nach SWR-Anfrage aufgrund zahlreicher Firmen-Beziehungen zu Norditalien Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie.