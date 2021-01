Bis einschließlich Sonntag war das berühmte Schredder-Bild des britischen Streetart-Künstlers Banksy in der Stuttgarter Staatsgalerie zu sehen. Ob und wo das Kunstwerk danach wieder gezeigt wird, ist noch unbekannt.

Das Schredderbild "Love is in the bin" ("Liebe ist im Eimer") des britischen Street-Art-Künstlers Banksy war am Sonntagabend zum letzten Mal in der Stuttgarter Staatsgalerie zu sehen. Wegen des großen Besucherandrangs für die Ausstellung "Tiepolo. Der beste Maler Venedigs" und zu Banksy hatte man die Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag kurzfristig verlängert.

Nach Angaben der Staatsgalerie haben im vergangenen Jahr rund 181.0000 Besucherinnen und Besucher die Sammlungen besucht, rund die Hälfte davon seien wohl extra wegen des berühmten Schredderbildes gekommen, so eine Museumssprecherin am Dienstag. Gekauft hat das Bild eine europäische Sammlerin, die anonym bleiben will. Sie hatte der Staatsgalerie das Bild ab März 2019 ein Jahr lang als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.

Ursprungswerk geschreddert

Nach der Ausstellung in Stuttgart werde das Bild zurück zur Eigentümerin gehen. Ob und wo es danach wieder gezeigt wird, konnte die Sprecherin nicht sagen. Das ursprüngliche Werk "Girl with balloon" ("Mädchen mit Ballon") hatte im Herbst 2018 Schlagzeilen gemacht, nachdem es bei einer Auktion über einen Mechanismus im Rahmen geschreddert worden war. Banksy hatte sein Ursprungswerk von 2006 eine Woche nach der Aktion in "Love is in the bin" umgetauft.