Im Zuge der Coronakrise haben viele Minijobber in Stuttgart ihre Arbeit verloren. Das teilte jetzt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit und berief sich dabei auf die neusten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Besonders das Gastgewerbe sei betroffen. Die 450-Euro-Kräfte zählen mit zu den Hauptverlierern der aktuellen Wirtschaftskrise, so der Geschäftsführer der NGG-Region Stuttgart, Hartmut Zacher. Im Gastgewerbe gingen binnen eines Jahres 24 Prozent der Minijobs verloren. Das Problem: die Minijobber hätten bislang keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, würden schneller gekündigt und seien sozial kaum abgesichert. Betroffen seien gerade Frauen und Studierende. Die Politik hätte durch abgabenfreie Minijobs schon seit Jahren falsche Anreize setzt, es sei dringend nötig, solche Stellen sozialversicherungspflichtig zu machen, so NGG-Geschäftsführer Hartmut Zacher.