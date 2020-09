In Ditzingen waren in den vergangenen Tagen erneut Baumfrevler unterwegs. Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend und Montagmittag drei Bäume in einem städtischen Waldstück am Alemannenweg im Ortsteil Heimerdingen unfachmännisch gefällt und liegen gelassen. Bereits vor einigen Wochen wurde circa 500 Meter entfernt unberechtigt ein Baum gefällt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugenhinweise auf die Täter.