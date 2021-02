Gleich sieben Unfälle auf der A8 sorgen seit dem Freitagvormittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Mehrere Personen wurden teils schwer verletzt.

Einer der Unfälle ereignete sich im Bereich des Bosch-Parkhauses im Bereich des Flughafens in Fahrtrichtung München. Wie ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ludwigsburg dem SWR mitteilte, wurden mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Einer der Autofahrer sei dabei schwer verletzt worden.

Unfälle auch in der Gegenrichtung

In der Gegenrichtung auf Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Plieningen kam es zu einem Unfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen, jeweils zwei Lastwagen, zwei Kleintransporter und zwei Autos. Einer der Insassen wurde ebenfalls schwer verletzt. Ein weiterer Unfall auf der A8 ereignete sich ein paar Kilometer entfernt in der Nähe der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen. Bei Denkendorf (Kreis Esslingen) gab es einen weiteren Unfall mit vier Fahrzeugen und zwei Verletzten. Insgesamt sei es zwischen 8:00 und 11:00 Uhr in diesem Bereich zu sieben Unfällen gekommen, so der Polizeisprecher.