Im Kreis Göppingen sind aktuell fünf Pflegeheime von Corona-Infektionen betroffen. Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, gibt es in diesen Einrichtungen insgesamt 43 positive Fälle - sowohl Bewohner als auch Mitarbeitende. Im Moment gehe es den Infizierten den Umständen entsprechend gut, so die Behörde.