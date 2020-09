In Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) bleiben ab Montag mehrere Schulklassen zuhause. In einem Gymnasium war laut Landratsamt ein Schüler Corona-positiv getestet worden, in einem anderen der Vater eines Schülers. Das Ergebnis des Sohnes steht noch aus. Die betroffenen Klassen bleiben vorsorglich zu Hause. In den nächsten Tagen werden Tests durchgeführt.