Auch der Rems-Murr-Kreis muss jetzt angesichts steigender Corona-Infektionszahlen Lockerungen im Einzelhandel zurücknehmen. Landrat Richard Sigel bedauert das und fordert mehr Impfstoff. Leider könne sich auch der Rems-Murr-Kreis nicht dauerhaft gegen den landesweit ansteigenden Trend behaupten, so Landrat Sigel. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Allerdings bleibe nach mehreren Tagen in Folge mit einer Corona-Inzidenz von über 50 und einer diffusen Ansteckungssituation keine andere Wahl. Am Sonntag lag der Wert sogar bei 72,3. Sigel appellierte an das Sozialministerium, dem Rems-Murr-Kreis mehr Impfstoff zuzuteilen, damit ausgefallene Impftermine nachgeholt werden könnten.