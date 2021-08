per Mail teilen

In Ostfildern-Scharnhausen beginnen die Bauarbeiten für ein Hochwasser-Rückhaltebecken. Ziel ist es, die Menschen und die Umwelt vor Hochwasser zu schützen. Das Hochwasser-Rückhaltebecken soll den Abfluss bei künftigem Hochwasser in der Körsch regulieren, einem kleinen Neckar-Zufluss. Das Projekt oberhalb der Körschbrücke soll Ende 2023 fertiggestellt sein. Geplant ist ein Absperr-Bauwerk mit einer Höhe von 9,30 Meter, einer Breite von 5,50 Meter und einer Länge von 80 Metern. Das Hochwasser-Rückhaltebecken soll dabei ein Volumen haben von mehr als 180.000 Kubikmetern. Von den Gesamtkosten des Projekts in Höhe von rund 5,7 Millionen Euro übernimmt das Land vier Millionen Euro.