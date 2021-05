Die Zahl an zugelassenen Elektroautos in Stuttgart steigt weiter. Das teilte die Kraftfahrzeuginnung Region Stuttgart mit. Fast ein Drittel der im April in Stuttgart neuzugelassenen Autos sind E-Autos und sogenannte Plugin-Hybride, so die KfZ-Innung. Gleichzeitig werden wohl aber auch bereits die ersten E-Autos ausgemustert. Insgesamt wurden in Stuttgart im April 3.599 Autos neu zugelassen, das sind deutlich mehr als im April vor einem Jahr, aber deutlich weniger als im April 2019 - vor der Corona-Pandemie. Die KfZ-Innung kritisiert daher erneut den Lockdown für Autohäuser, bei den Betrieben in der Region herrsche nach wie vor Existenzangst.