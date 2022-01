Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region Stuttgart steigt an

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region Stuttgart ist weiter stark gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenzen in den Stadt- und Landkreisen liegen zwischen rund 450 und über 600. Den höchsten Wert weist aktuell der Kreis Esslingen (643) aus. Auch für den Rems-Murr-Kreis (571), den Kreis Böblingen (552) und die Stadt Stuttgart (537) meldet das Landesgesundheitsamt Sieben-Tage-Inzidenzen von über 500. In Stuttgart gilt deshalb seit Sonntag eine nächtliche Ausgangssperre für Nicht-Immunisierte, im Rems-Murr-Kreis schon seit Samstag. Die Landkreise Göppingen (451) und Ludwigsburg (476) liegen noch unter dem Schwellenwert von 500. Allerdings werden in der Regel am Wochenende weniger Covid-19-Fälle gemeldet als an Werktagen.

Das Stuttgarter Gesundheitsamt warb angesichts der Pandemie-Entwicklung erneut fürs Impfen und Boostern. „Wir befinden uns erst am Beginn der Omikron‐Welle", erklärte Amtsleiter Stefan Ehehalt. Um die Ausbreitung des Virus wirkungsvoll zu verlangsamen, müsse man diese gemeinsam abschwächen.