Mehr Fahrten und längere Bahnen beim Katholikentag in Stuttgart

Für den Katholikentag vom 25. bis 29. Mai ändern die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) ihren Fahrplan. So sollen Besucher und Besucherinnen möglichst reibungslos von A nach B kommen.

Bis zu 30.000 Menschen werden zum 102. Katholikentag in der Stuttgarter Innenstadt erwartet. Mit ihrer Eintrittskarte können die Teilnehmenden auch Bus und Bahn nutzen. Deshalb planen die SSB rund 2.300 zusätzlichen Fahrten, auch längere Bahnen werden eingesetzt. Damit solle eine "möglichst reibungslose, bequeme und umweltgerechte Mobilität" geboten werden, erklärt SSB-Unternehmensbereichsleiter Nils Himmelmann.

Während des Katholikentages sind nicht nur mehr Bahnen im Einsatz, auch zusätzliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind vor Ort. SSB

Stadtbahnen fahren im 10-Minuten-Takt

Während des Katholikentages fahren die Stadtbahnen von Mittwoch bis Samstag im 10-Minuten-Takt bis zum Betriebsschluss. An den Wochentagen Mittwoch und Freitag gilt der gewohnte Wochentagsfahrplan. Die Grundlage für den Donnerstag und Samstag ist der Samstagsfahrplan. Dieser gilt auch für den Sonntagvormittag, ab dem späten Sonntagnachmittag fahren die Stadtbahnen aber wieder wie an einem normalen Sonntag.

Längere Bahnen bei den Linien U6, U7 und U12

Dazu fahren die Stadtbahnlinien U6, U7 und U12 während des des gesamten Katholikentages, also von Mittwoch bis Sonntag, als 80 Meter lange Bahnen. Die geänderten Fahrzeiten gelten nicht für die Linien U5 und U13.

Bei den Buslinien kommt es zu keinen großen Änderungen. Die Busse fahren bis auf den Feiertag am Donnerstag im regulären Rhythmus. An diesem Tag gilt für die Innenstadtbuslinien 40, 41, 42, 43 und 44 der Samstagsfahrplan.

Es fahren auch mehr S-Bahnen während des Katholikentags

Auch die S-Bahn verstärkt ihr Angebot während des Katholikentags. Auf den Linien der S1 und S5 fahren am Mittwoch Sonderzüge, die S1 wird auch am Feiertag mit zusätzlichen Zügen verkehren. Insgesamt werden laut Bahn während des Katholikentags 35.000 Sitzplätze pro Tag mehr angeboten. Dennoch kann es zu Behinderungen kommen, da in Stuttgart-Feuerbach Gleisbauarbeiten laufen, warnt die Bahn. Katholikentags-Besucherinnen und -Besucher sollen ihre jeweiligen Bahnverbindungen am besten mobil tagesaktuell überprüfen, heißt es weiter.