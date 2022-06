Region Stuttgart: Mehr als 9.100 neue Corona-Fälle an einem Tag

per Mail teilen

Die Zahl der täglich neu gemeldeten Corona-Fälle in der Region Stuttgart nähert sich der Marke von 10.000. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden mehr als 9.100 Neuinfektionen registriert. Allein rund 2.050 neue Corona-Fälle meldete das Landesgesundheitsamt aus dem Kreis Esslingen. Dort liegt die Neuinfektionsrate bereits knapp unter der Marke von 2.000. Die Sieben-Tage-Inzidenzen in Stuttgart sowie den Kreisen Göppingen, Rems-Murr und Böblingen liegen zwischen 1.400 und 1.700. Am niedrigsten ist dieser Wert aktuell im Kreis Ludwigsburg mit rund 950. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden außerdem acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.