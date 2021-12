Mehr als 2.340 neue Corona-Fälle in der Region Stuttgart

In der Region Stuttgart sind innerhalb eines Tages rund 2.340 weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Im Rems-Murr-Kreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 502,5 und damit weiter über dem Schwellenwert von 500, ab dem für Ungeimpfte und Nicht-Genesene eine nächtliche Ausgangssperre gilt. Wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag mitteilte, wurde in allen anderen Kreisen in der Region Stuttgart der Grenzwert unterschritten. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind zwölf weitere Corona-Todesfälle gemeldet worden. Seit Beginn der Pandemie starben damit mehr als 2.700 Menschen in der Region Stuttgart an oder mit Covid-19.