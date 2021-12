Mehr als 2.100 neue Corona-Infektionen in der Region Stuttgart gemeldet

In der Region Stuttgart haben sich innerhalb eines Tages 2.186 Personen mit Corona angesteckt. Diese Zahl haben die Gesundheitsämter am Mittwochabend gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenzen liegen weiterhin in allen Kreisen der Region Stuttgart unter dem Schwellenwert von 500. Der Kreis Böblingen meldet mit 252 die niedrigste Inzidenz, die Stadt Stuttgart mit 486 die höchste, tags zuvor lag sie noch bei 495. In der gesamten Region Stuttgart starben 16 weitere Menschen an oder mit Corona. Landesweit wurden 53 neue Fälle mit der Omikron-Virus-Variante gemeldet. Auf den Intensivstationen im Land werden derzeit 635 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt. Das sind 29 weniger als am Vortag.