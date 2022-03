Stuttgarter Schleyerhalle: Medizinische Erstversorgung für Geflüchtete aus der Ukraine

Täglich kommen mehrere hundert Geflüchtete in Stuttgart an. In der Hans-Martin-Schleyerhalle erhalten viele von ihnen im "MedPoint" die erste medizinische Versorgung.

In der Schleyerhalle ist, laut Mitteilung der Stadt Stuttgart, ein Pool von 22 Ärzten aktiv. Täglich betreuen mehrere Kinder- und Hausärzte die Geflüchteten. Ein erster Check, Abstriche und Bluttests sind im "MedPoint" möglich. Auch fehlende Impfungen werden gemacht. Der Leiter der Erstversorgung Hans-Jörg Wertenauer sagte, dass in der Schleyerhalle ein Startpunkt für die medizinische Versorgung sei. "Weil die Menschen auf ihrer Flucht vieles zurücklassen mussten, beginnen wir oft bei Null." Hunderte von Geflüchteten sollen in den nächsten Tagen in Messehallen in Stuttgart, Karlsruhe und Offenburg (Ortenaukreis) untergebracht werden. Allein in diesen drei Aufnahmeeinrichtungen können nach Angaben des baden-württembergischen Justizministeriums bis zu 2.300 Menschen unterkommen. Die Messehalle in Stuttgart bietet künftig bis zu 800 Plätze. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) forderte, dass die Kriegsflüchtlinge insgesamt besser im Land verteilt werden müssen. Die Menschen, die momentan vor dem Krieg flüchten, sollten nicht nur in Großstädten ankommen, sagte er dem SWR.