Durch den Starkregen während des Unwetters Mittwochnacht gab es in der Medius-Klinik in Ostfildern einen Wassereinbruch. Das Wasser drang durch eine Baustelle auf dem Dach ein.

Die Medius-Klinik Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) muss mit einem massiven Wasserschaden als Folge des Unwetters in der Region Stuttgart kämpfen. Während des Starkregens in der Nacht auf Mittwoch drang Wasser durch eine Baustelle am Hubschrauber-Landeplatz auf dem Dach ein.

Klinik-Betrieb war nicht beeinträchtigt

Das Wasser stürzte laut Polizei über mehrere Stockwerke. Der Schaden liege schätzungsweise in einem hohen sechsstelligen Bereich, hieß es. Verletzt wurde niemand. Patienten und Personal seien nicht beeinträchtigt gewesen, auch die OP-Säle seien von dem Wasserschaden nicht betroffen.

Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge davon aus, dass die Abdeckung der Baustelle nicht ausreichend für den Starkregen war.

Dachstuhlbrand in Steinheim/Murr nach Blitzeinschlag

Bei den Unwettern in der Nacht ist in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) ein Blitz in das Dach eines Wohnhauses eingeschlagen und löste einen Brand aus. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 250.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

In Stuttgart-Feuerbach gab es ebenfalls einen Dachstuhlbrand. Hier war eine leerstehende Doppelhaushälfte betroffen. Laut Feuerwehr hatte sich das Feuer bereits auf die angrenzende Haushälfte ausgedehnt. Trotzdem konnte die Feuerwehr das Feuer nach eigenen Angaben schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist laut Feuerwehr noch unklar.

Dutzende Einsätze von Polizei und Feuerwehr in der Nacht

In den Landkreisen der Region und auch im Stadtgebiet Stuttgart gab es in der Nacht mehrere Dutzend Einsätze für Feuerwehren und Polizei. Meistens musste wegen umgestürzter Bäume oder Bauzäune, wegen Ästen auf der Straße oder überlaufender Abflüsse ausgerückt werden. Eine Gesamtbilanz für die Einsätze in der Region Stuttgart folge laut Behörden noch.